Московские поликлиники оснастят табло электронной очереди к дежурному врачу

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Табло электронной очереди к дежурному врачу появятся во всех поликлиниках Москвы, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства столицы.

"К настоящему моменту в поликлиниках уже установлено более 320 информационных табло: более 170 — во взрослых поликлиниках и около 150 — в детских. Такое нововведение позволяет сделать ожидание приема врача более комфортным, а также эффективнее использовать время самих специалистов", — рассказал порталу руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, попасть к дежурному врачу можно без предварительной записи, в день обращения, получив талон на прием через инфомат или у стойки информации. С ним посетитель направится в зону ожидания, где висит информационный экран, на котором отображается номер талона и кабинет врача, на прием к которому записан пациент. Решение о месте установки электронного табло принимается в каждой поликлинике индивидуально.

Табло электронной очереди начали появляться в городских поликлиниках в 2017 году, уточняется в сообщении. Записаться на прием к врачу жители столицы могут онлайн с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы.