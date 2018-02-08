Сотрудники МЧС за шесть лет спасли более 620 тысяч человек при крупных ДТП

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Свыше 825 тысячи раз выезжали пожарно-спасательные подразделения МЧС за последние шесть лет на ликвидацию последствий крупных ДТП на дорогах России, результатом этой работы стало спасение более чем 621 тысячи человеческих жизней.

К автомобильным катастрофам с тяжелыми последствиями относятся ДТП, в которых погибли пять и более человек или пострадали 10 и более человек.

Как следует из опубликованных данных МЧС России, с 2012 по 2017 годы пожарно-спасательные подразделения ведомства 825,15 тысячи раз выезжали для ликвидации последствий крупных ДТП в различных регионах страны, 109,04 тысячи из которых — в прошлом году. Усилиями сотрудников МЧС за прошедшие шесть лет были спасены 621,43 тысячи человек.

Больше всего выездов на крупные ДТП зарегистрировано в 2014, 2013 и 2012 году — 156,21, 155,93 и 150,26 тысячи соответственно. Самые высокие показатели по спасению людей при этих ДТП были зарегистрированы в 2012 и 2013 году — 164,18 и 157,73 тысячи соответственно. Меньше всего людей за последние шесть лет удалось спасти в 2017 году — 46,86 тысячи.