ЦСР хочет закрепить в законе онлайн-трансляции заседания Верховного суда

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает транслировать в интернете открытые заседания коллегий и президиума Верховного суда.

"Полагаем, что интернет-трансляции в режиме реального времени заседаний коллегий ВС РФ и президиума ВС РФ, а также пленума ВС РФ, которые могли бы потом сохраняться как видеозаписи в режиме публичного доступа, не требуют закрепления каких-либо специальных положений в данном отношении в законе", — сказано в докладе ЦСР.

Там отмечается, что единственный вопрос, который может возникнуть в ходе реализации – озвучивание персональных данных россиян.

"Однако, на наш взгляд, такой риск невелик, так как устно такие данные могут и не озвучиваться", — отмечается в докладе.

В докладе также подчеркивается, что закрытые судебные процессы транслироваться не будут.

Кроме того, ЦСР предлагает рационализировать судебный процесс, а именно ограничить чтение приговора вводной и резолютивной частью, без описательно-мотивировочной.

Для этого, по мнению авторов доклада, требуется внести изменения в ч. 7 ст. 241 УПК РФ и в ст. 310 УПК РФ.

"Сама по себе идея ограничиться только резолютивной частью при вынесении решений существует довольно давно. Ранее она обосновывалась сокращением нагрузки на судей в контексте необходимости изготавливать полный текст решения лишь в случае, если одна из сторон намерена его обжаловать. Предполагалось, что если даже при рассмотрении дела в общем порядке в суд апелляционной инстанции обжалуется лишь не более 20% решений, то, скорее всего, судьям придется изготавливать в полном объеме лишь не более 1/5 принимаемых ими решений", — подчеркивается в докладе.