ЦСР считает, что кадровая политика в российских судах требует корректировки

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Необходимо улучшать систему отбора и назначения судей в России, создать единый центр для их обучения, сообщается в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Сегодня на судейские должности назначаются юристы, основным и часто единственным опытом работы которых были должности в аппарате суда (помощника судьи или секретаря судебного заседания). Это преимущественно молодые женщины с более высокой, чем у выходцев из других юридических профессий, долей заочного юридического образования", — говорится в докладе.

ЦСР также отмечает одновременное снижение среди судей доли выходцев из адвокатуры, юристов корпоративного сектора, органов следствия и прокуратуры.

"Для председателей судов дополнительным аргументом в пользу набора судей из аппарата стало то, что такие кадры лучше выдерживают нагрузку, знают формально-бюрократический аспект работы, являются более предсказуемыми и дисциплинированными, чем те, кто приходит извне судебной системы", — добавили в ЦСР.

В докладе также указываются негативные моменты такого отбора, связанные с ограниченностью юридического опыта и практики характером аппаратной работы, который создает привычку к подчинению руководителю и не способствует развитию навыков самостоятельного принятия судебных решений.

Для будущих судей, считают в центре, требуется специальная юридическая, этическая и психологическая подготовка в дополнение к обычному юридическому образованию. В частности предлагается организовать специальный Центр подготовки судей, куда будут принимать по рекомендации квалификационных коллегий.

"Центр будет обучать не содержательным аспектам права, а тому, как его толковать, применять, как быть судьей на практике", — отмечается в докладе.