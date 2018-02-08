ЦСР предложил дать судьям право самостоятельно выбирать председателя

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центра стратегических разработок (ЦСР) предлагает судьям в России самим выбирать председателей своих судов, говорится в докладе центра, посвященном судебной системе.

Первый предложенный центром вариант предусматривает следующую процедуру: выдвижение кандидатов, их проверка квалифколлегией, непосредственно голосование, утверждение победившего кандидата председателем Верховного суда. Судья считается избранным коллективом, если за него проголосовало простое большинство судей данного суда.

"Нахождение в должности председателя суда ограничено сроком три (вариант четыре) года; один и тот же судья не может быть председателем какого-либо суда более двух сроков подряд", — считают в центре.

Второй предложенный ЦСР вариант — рейтинговое голосование. Квалификационная коллегия назначает день тайного голосования о рейтинге судей на занятие вакантной должности председателя данного суда, все судьи суда участвуют в голосовании.

"В специально подготовленных бюллетенях, включающих весь списочный состав судей данного суда, каждый из судей делает отметку о наиболее предпочтительной кандидатуре на должность председателя. Рекомендованным считается судья, получивший большинство голосов", — предлагается в докладе.