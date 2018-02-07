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Общество

Плюсы сильного снегопада: москвичи встали на лыжи

22:3907.02.2018
(обновлено: 22:43 07.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДети катаются на лыжах. Архивное фотоДети катаются на лыжах. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Ксения Густова. Буквально несколько дней назад на Москву обрушился сильный снегопад, который принес горожанам немало дискомфорта и еще больше хлопот коммунальным службам, которые были вынуждены перейти на усиленный режим работы. Однако многие люди увидели в такой снежной погоде однозначные плюсы – наконец можно доставать пылящиеся на полках коньки и лыжи и отправляться на прогулку в парки. А парки в этом году основательно подготовились к зимнему сезону.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москву к воскресенью полностью расчистят от снега
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на территории города открылись более 1,2 тысячи катков с естественным льдом, а также с наступлением снежной зимней погоды были обустроены 382 лыжные трассы общей протяженностью 735 километров и 589 ледяных горок.

В среду корреспондент РИА Новости отправилась в один из крупных столичных парков "Сокольники" для того, чтобы посмотреть, насколько комфортно москвичам кататься на лыжах после сильного снегопада.

Чистота по всему парку

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе "Сокольников", в прошедшие выходные из-за непогоды число лыжников незначительно уменьшилось, поскольку трассы засыпало снегом, в некоторых местах под тяжестью снега повалились деревья.

"Сейчас в парке все уже восстановлено, все полностью расчищено. Я думаю, что к выходным все вернется на свои места и число посетителей снова вырастет", — сказала собеседница агентства.

Сотрудник коммунальной службы чистит снег на мосту между Кутафьей и Троицкой башнями Московского Кремля во время снегопада
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Первое, на чем особенно задерживается взгляд при входе в "Сокольники" – это не только белые пейзажи и заснеженные деревья, а то, насколько хорошо расчищены все дороги и тропинки, будто сильный снегопад не задел парк. Проходя в глубину парка, понимаешь, кто стоит за этим порядком и чистотой – коммунальные службы. Самосвалы без остановок один за другим подъезжают к снежным кучам, нагружают машину и увозят его – за считанные минуты снег исчезает. Помимо этого, по парку постоянно проезжают снегоуборочные машины, которые поддерживают в надлежащем состоянии все тропинки парка.

Недалеко от центрального входа расположился пункт проката лыж, а сразу за ним начинается лыжня. Людей в парке гуляет не много, а лыжников и того меньше, ведь сейчас будний день. Однако это не повод, чтобы лыжная трасса была засыпана снегом или была ненакатанной. Даже если за день придут всего несколько лыжников – кататься они должны с комфортом и удовольствием.

Расчищенные трассы после снегопада

Отправляюсь вглубь парка вдоль лыжни. Спустя полчаса встречаю первого лыжника Василия, ему 47 лет.

"Погода шикарная. Хорошо, что снег выпал, совсем другие ощущения, когда катаешься. Одно дело, если снег еле землю прикрывает или, еще хуже, таять начинает. А тут так засыпало, очень красиво, очень кататься хорошо. У меня сегодня выходной. Думаю, чего сидеть дома, лыжи достал и пошел, тем более живу недалеко, на "Алексеевской", — рассказывает он.

Сотрудники коммунальных служб убирают. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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На вопрос о том, как часто встает на лыжи, отвечает, что редко, не больше одного-двух раз в месяц, и сегодня вышел впервые за февраль.

"Вы знаете, все время трудно себя заставить собраться. То лыжи нести не хочется, то дома посидеть в выходной интересней, то погода не устраивает", — делится Василий.

Он рассказывает, что в Москве бывал и на других лыжных трассах – в Кузьминском парке, когда жил неподалеку, и в Измайлово. Везде, по его словам, лыжня качественная, кататься всегда приятно. Последние несколько лет ходит только сюда, в "Сокольники", потому что трасса хорошая и расположение удобное – близко к дому.

"Лыжня хорошая – раз-два оттолкнулся и катишься. В снег не проваливаешься, хоть и навалило его сколько. Все расчистили, все уже готово. Видимо, там еще что-то перед выходными подчищают", — говорит он, показывая в сторону самосвала, который погружает снег.

Прощаюсь с Василием и продолжаю прогулку. Ухожу все глубже в лесную чащу, но что продолжает приятно удивлять – это полностью расчищенные широкие дороги и пешеходные тропинки, несмотря на то, что это вовсе не центр парка.

Спустя некоторое время встречаю еще одного спортсмена на лыжах. Сегодня их мало, видимо, потому что середина рабочей недели.

Автомат продажи проездных билетов с терминалом для оплаты банковскими картами. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Новый попутчик по имени Дмитрий рассказывает, что катается уже около трех часов и намерен завершать прогулку. Он, как и предыдущий лыжник, говорит, что погода сегодня "идеальная для лыж".

"Снег не прилипает, легкий мороз, но он вообще не ощущается уже через 15 минут катания. Я уже сделал большой круг по одной трассе и два маленьких", — рассказывает он.

Интересуюсь у него, нравится ли ему лыжня и устраивает ли ее качество.

"Лыжня хорошая, что тут скажешь. Едешь и едешь. Везде все вроде расчищено, нигде ничего не занесено, деревья после снегопада на трассе не лежат, не преграждают. Да я и поваленных (деревьев) не видел", — отвечает Дмитрий.

Четырнадцать трасс для горожан

Как рассказала РИА Новости начальник отдела спортивной работы Елена Самсонова, по сравнению с предыдущими годами, количество любителей лыжного спорта в парке выросло на 40%.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сейчас в "Сокольниках" для катания открыты 14 лыжных трасс общей протяженностью 45 километров, девять из них с искусственным освещением, добавила представитель парка.

Кроме этого, по словам Самсоновой, работают две всепогодные лыжные трассы. Первая из них проходит вдоль 2-го Лучевого просека, ее протяженность составляет 1,5 километра. Трасса приспособлена для конькового и классического хода и полностью освещена.

"Эта всепогодная лыжная трасса наиболее популярна среди посетителей парка. Здесь лыжным спортом любят заниматься все, от профессионалов до любителей. Трасса расположена в непосредственной близости от Стартового городка и основного пункта проката лыж, поэтому здесь проводятся многочисленные лыжные соревнования, массовые забеги и старты", — рассказала она.

Вторая всепогодная трасса, которая больше подходит для классического хода, расположилась на 5-м Лучевом просеке, ее протяженность три километра — четыре полосы по 750 метров каждая. В вечернее время на протяжении всего маршрута работает фонарное освещение, отметила Самсонова.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Для подготовки трасс к открытию проводились комплексные работы по оснежению. Для создания снежного покрова всепогодных лыжных трасс использовался искусственный снег, вырабатываемый снегогенератором. Полученный снежный материал укладывался на всей протяженности трасс", — пояснила Самсонова.

Маршрут трасс, по ее словам, прокладывался специальной техникой – ратраком, который используется для подготовки профессиональных горнолыжных склонов.

Все лыжные трассы, в том числе и всепогодные, ежедневно проходят технический осмотр. Для прокладывания трасс, как дополнила Самсонова, парк использует имеющийся в его распоряжении снегоход, который был куплен в 2010 году.

На территории парка работают два пункта проката лыж — на Большом кругу между 6-м Лучевым и Майским просеками и основной прокат, расположенный в лесопарковой части недалеко от Всепогодной лыжной трассы на 2-м Лучевом просеке. "Данный прокат комфортабельный, оборудован гардеробным комплексом и местами для переодевания", — добавила Самсонова.

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