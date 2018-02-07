Выпавший снег поместится в поезд длиной в экватор, заявили власти Москвы

Сотрудник коммунальной службы чистит снег на мосту между Кутафьей и Троицкой башнями Московского Кремля во время снегопада

Сотрудник коммунальной службы чистит снег на мосту между Кутафьей и Троицкой башнями Московского Кремля во время снегопада

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Количество снега в Москве, которое предстоит вывезти коммунальщикам, можно вместить в железнодорожный состав длиной в экватор, заявил в среду вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

Он напомнил, что в Москве за два дня выпало 47 сантиметров снега при февральской норме 36 сантиметров.

"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последние годы, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось, машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — сказал Бирюков в интервью "Российской газете".

Он отметил, что по нормативам весь этот снег должен быть убран за десять дней. "То есть переместить, передвинуть, вывезти 85 миллионов кубометров. Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю", — сказал чиновник.