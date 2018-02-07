Москву к воскресенью полностью расчистят от снега

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на Манежной площади в Москве

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российскую столицу полностью расчистят от снега к воскресенью, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков в интервью "Российской газете", которое опубликовано на сайте издания.

"Поставлена задача к ближайшему воскресенью полностью очистить город. При том, что снег-то и сейчас продолжает падать", — рассказал он.

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За этот период выпало порядка 47 сантиметров снега.