В Москве от снега расчистили уже 60% территории города

Сотрудники коммунальных служб во время уборки снега в Москве

Сотрудники коммунальных служб во время уборки снега в Москве

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В Москве от снега расчистили 60% территорий, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков в интервью "Российской газете", которое опубликовано на сайте издания.

Он рассказал, что уже почищены все вылетные магистрали и дороги первой и второй категории, проходящие по нескольким районам.

"Но их все равно приходится по нескольку раз снова зачищать. Поясню, почему. Скажем, дорогу почистили. Начинается вывоз снега из дворов — рассыпали, задели сугробы на газонах — в центре города историческая застройка, улицы тесные", — рассказал он.

Затем, по его словам, начинается расчистка парковочного пространства.

"Словом, процесс не разовый. Но в любом случае 60% территории города уже вычищено", — сказал заммэра.

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За этот период выпало порядка 47 сантиметров снега.