Дума одобрила в первом чтении проект о контрольных закупка Росздравнадзора

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении внесённый правительством законопроект, которым предлагается наделить Росздравнадзор правом проводить контрольные закупки при проверках законодательства РФ в сфере охраны здоровья и обращении лекарств.

"Этот законопроект – еще один шаг в борьбе с недоброкачественными, незарегистрированными и фальсифицированными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также с нарушениями правил предоставления медицинских услуг, в первую очередь, платных", — заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, Росздравнадзор уже имеет ряд полномочий для отслеживания качества медикаментов, но в этой сфере всё равно остаются значимые проблемы.

"Дополнительные полномочия Росздравнадзора будут способствовать эффективной борьбе с нарушениями в розничной торговле медпрепаратами и предоставлении медицинских услуг в частных клиниках. И очень важно при этом исключить даже малейшую возможность для злоупотребления новыми полномочиями", — отметил депутат.

Законопроектом предлагается наделить работников Росздравнадзора правом проводить контрольные закупки при проверке соблюдения требований по предоставлению платных медицинских услуг, правил отпуска лекарств для медицинского применения и соблюдения запрета продажи фальсификата.

Как говорится в пояснительной записке, наделение Росздравнадзора правом на совершение контрольных закупок даст возможность оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные медицинские изделия, находящиеся в обращении.

Отмечается, что изменения в законодательстве также позволят выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарства, устанавливать случаи нарушения розничной торговли лекарственными препаратами или устанавливать нарушения медицинскими организациями правил предоставления платных медицинских услуг.