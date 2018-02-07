Жириновский предложил переименовать Свердловскую область в Уральскую

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Свердловскую область, названную в честь большевика Якова Свердлова, который был вдохновителем расстрела царской семьи, необходимо до июля переименовать, написал в Telegram лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Область, в которой царская семья была уничтожена, до сих пор называется по имени большевика Якова Свердлова — вдохновителя расстрела. И это, конечно, дикость и издевательство над памятью: чествовать человека в регионе, названном по имени его убийцы. Поэтому мы неоднократно призывали до 17 июня 2018 года переименовать Свердловскую область. Отличный вариант — Уральская область", — написал политик.

Он напомнил, что летом в Екатеринбурге пройдут главные мемориальные мероприятия, посвящённые столетней годовщине расстрела царской семьи.

Николай II вместе со своей семьей был расстрелян в ночь на 17 июля 1918 в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Город в 1923 году стал центром Уральской области, а в 1924 году был переименован в Свердловск.

В 1934 году Уральская область была разделена, Свердловск стал столицей отдельной Свердловской области. В 1991 году городу было возвращено историческое название — Екатеринбург, область осталась Свердловской.