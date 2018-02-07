В Совфеде начали подготовку проекта, запрещающего рекламу лекарств в СМИ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике готовит законопроект о запрете рекламы лекарств в СМИ заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду на первом заседании совета по региональному здравоохранению при СФ.

"Наши граждане воспитаны так, что увидели рекламу — надо срочно бежать в аптеку и затовариваться лекарствами, подходят — не подходят", — сказала спикер.

Она сообщила, что в комитете Совфеда по соцполитике уже работают над законопроектом о запрете рекламы лекарств, в частности на телевидении.

"Вопрос этот непростой, сопротивление мощное. По оценкам экспертов, доход от такой рекламы составляет порядка 1,5 миллиарда рублей для телекомпаний", — сказал парламентарий.

Она также назвала, также "безобразием" рекламу нездоровых продуктов питания с участием детей.