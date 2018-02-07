Московское метро восстановило работу автоматов по продаже билетов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Работа автоматов по продаже билетов в московском метро восстановлена, в настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.
"Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства. Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер во избежание подобных ситуаций в дальнейшем.