Московское метро восстановило работу автоматов по продаже билетов

Автомат продажи проездных билетов с терминалом для оплаты банковскими картами. Архивное фото

Автомат продажи проездных билетов с терминалом для оплаты банковскими картами. Архивное фото

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Работа автоматов по продаже билетов в московском метро восстановлена, в настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

Ранее сообщалось, что в работе автоматов произошел сбой, кассы метро работали в усиленном режиме.

"Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства. Собрана специальная комиссия по разбору произошедшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер во избежание подобных ситуаций в дальнейшем.