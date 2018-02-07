В ОНФ назвали победителей журналистского конкурса

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Общественный совет фонда Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" определил 350 лауреатов всероссийского журналистского конкурса, на который было представлено более 5,5 тысячи работ из всех регионов страны, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Этот конкурс стал беспрецедентным по числу присланных журналистами работ и количеству участников. Более 2,5 тысячи представителей СМИ затронули такие важные для жителей регионов вопросы, как ЖКХ, коррупция, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог. Немало работ было посвящено теме волонтерства, экологии, финансовой грамотности людей и другим", — отметил председатель общественного совета фонда ОНФ "Правда и справедливость", депутат Госдумы Николай Будуев.

Он подчеркнул, что все лауреаты конкурса получат премии.

Лидерами по числу поданных заявок стали Свердловская (288), Челябинская (166) и Иркутская (150) области. Наибольшую активность проявили представители печатных СМИ (42%), телеканалов (23%) и интернет-изданий (20%).

Самыми популярными темами для материалов стали проблемы ЖКХ (14%), коррупция (12%), комфортная городская среда (12%), качество услуг в социальной сфере (12%), дороги и безопасность дорожного движения (9%). Представители СМИ работали в жанрах новостных репортажей (52%) и журналистских расследований (48%).

Как отметил Будуев, работы, присланные на конкурс, отличаются профессионализмом и глубокой проработкой тем.

"Мне как журналисту отрадно видеть интересные расследования, репортажи, которые сделаны людьми, являющимися мастерами своего дела. Мы видим серии публикаций, в которых поднимается какая-то проблема, затем появляется реакция со стороны органов власти, институтов гражданского общества, и потом появляется результат. Когда решаются конкретные проблемы конкретных людей — это самое главное", — сказал он.