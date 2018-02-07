В ОНФ назвали победителей журналистского конкурса

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Общественный совет фонда Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" определил 350 лауреатов всероссийского журналистского конкурса, на который было представлено более 5,5 тысячи работ из всех регионов страны, сообщает пресс-служба ОНФ.
Он подчеркнул, что все лауреаты конкурса получат премии.
Лидерами по числу поданных заявок стали Свердловская (288), Челябинская (166) и Иркутская (150) области. Наибольшую активность проявили представители печатных СМИ (42%), телеканалов (23%) и интернет-изданий (20%).
Самыми популярными темами для материалов стали проблемы ЖКХ (14%), коррупция (12%), комфортная городская среда (12%), качество услуг в социальной сфере (12%), дороги и безопасность дорожного движения (9%). Представители СМИ работали в жанрах новостных репортажей (52%) и журналистских расследований (48%).
Как отметил Будуев, работы, присланные на конкурс, отличаются профессионализмом и глубокой проработкой тем.
"Мне как журналисту отрадно видеть интересные расследования, репортажи, которые сделаны людьми, являющимися мастерами своего дела. Мы видим серии публикаций, в которых поднимается какая-то проблема, затем появляется реакция со стороны органов власти, институтов гражданского общества, и потом появляется результат. Когда решаются конкретные проблемы конкретных людей — это самое главное", — сказал он.