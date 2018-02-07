Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение поселка Мосрентген

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Энергетики МОЭСК оказали оперативную помощь в восстановлении электроснабжения поселка Мосрентген в ТиНАО, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

Ранее МОЭСК направила 13 передвижных электростанций в поселок Мосрентген в ТиНАО, где в среду утром произошло повреждение кабельных линий энергоснабжающей организации "Оборонэнерго", в связи с чем было нарушено электроснабжение поселка.

"В 12.30 от резервных источников электроснабжения были запитаны все социально значимые объекты, в том числе две котельные. В 14.40 через резервные источники питания напряжение подано всем ранее обесточенным абонентам "Оборонэнерго", — говорится в сообщении.