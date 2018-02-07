КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Для того, чтобы не возникало тревоги из-за некоторых сбоев при подготовке к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске, нужно сконцентрировать все свое внимание и усилия на завершающем этапе этой работы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, есть некоторые сбои, действительно, большой тревоги не возникает, очень бы не хотелось, чтобы она возникла. Я вас очень прошу — всех тех, кто здесь сегодня находится, а именно от всех, кто здесь находится сегодня, зависит качество, своевременность подготовки. Нужно иметь в виду, мы это с вами хорошо знаем, что на завершающих этапах всегда сложнее всего. Только не нужно себя успокаивать и говорить, что у нас все в порядке", — сказал Путин, завершая совещание по подготовке к Универсиаде.

"Вот нужно иметь в виду, что завершающий этап самый сложный, поэтому здесь нужно сконцентрировать свое внимание, усилия, организованность и взаимодействие. Очень на это рассчитываю. Спасибо большое", — добавил президент.