Вологодский губернатор призвал развивать сеть потребкооперативов в селах

ВОЛОГДА, 7 фев — РИА Новости, Виктория Смирнова. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал от глав муниципалитетов принять решительные меры для развития сети потребительской кооперации, а также активизировать мобильную развозную торговлю в малочисленных населенных пунктах в 2018 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Проблема доступности торговли в отдаленных сельских территориях области существует уже давно, поскольку 4,5 тысяч малых сел и деревень не имеют стационарных магазинов. При этом в трети из них население фактически проживает только в летний период. Еще 1,7 тысячи населенных пунктов находятся в пешеходной доступности от стационарных магазинов. В оставшиеся 1,3 тысячи сел и деревень товары первой необходимости круглогодично доставляются посредством мобильной торговли", — привели в пресс-службе слова главы региона.

По его словам, задача состоит в повышении эффективности развозной торговли на автомобилях, которую организуют райпотребсоюзы и индивидуальные предприниматели. "Для этого в 2016 году мною было принято решение о выделении субсидии муниципалитетам на компенсацию части затрат на ГСМ. Объем выделенных средств превысил 9,6 миллиона рублей, но часть муниципальных образований не воспользовались предоставленной возможностью, поэтому фактически было освоено только 6 миллионов", — отметил Кувшинников.

Выделенные средства были распределены между районами с учетом площадей муниципалитетов, численности сельского населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром, и протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям. Благодаря субсидии, продукты на регулярной основе стали доставляться еще в 46 населенных пунктов.

"Райпотребкооперация должна стать для всех нас стратегическим партнером. Эта организация позволит нам обеспечить продовольственную безопасность: поддержать местного товаропроизводителя и обеспечить социальные учреждения и отдаленные населенные пункты качественной продукцией, Необходимо поставить жесткий заслон экспансии федеральных торговых сетей! Это касается предоставления земельных участков и согласования планов развития. Они в большинстве случаев не поддерживают нашего товаропроизводителя и практически не отчисляют платежи в региональный бюджет", — обратился губернатор к главам муниципалитетов.

По словам Кувшинникова, для поддержки мобильной торговли на селе в бюджете текущего года вновь запланировано 9,6 миллиона рублей на компенсацию части затрат на ГСМ. В случае обоснованной необходимости эта сумма может быть увеличена.