Минкультуры получило просьбу Собчак остановить снос лицея в Калининграде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ получило обращение кандидата в президенты Ксении Собчак, в котором она просит остановить снос оберлицея имени Гете в Калининграде, и рассмотрит его в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду.

Ранее в блоге кандидата сообщалось, что Собчак обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому и прокурору Калининградской области Сергею Хлопушину с просьбой остановить, по ее мнению, незаконный снос лицея, проконтролировать правомерное определение дальнейшей судьбы здания и принять меры к его включению в реестр объектов культурного наследия.

"Письмо от Собчак на имя министра культуры РФ в ведомство поступило. Оно будет рассмотрено в установленном порядке", — сказали в пресс-службе.

На сайте Собчак сообщалось, что во время поездки в Калининград 21 января она вместе с активистами побывала у здания оберлицея на улице Томской, построенного в 1913-1914 годах. Она пообещала местным жителям добиться остановки сноса постройки.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, к сносу трехэтажного здания из красного кирпича, которое находится в частной собственности, владелец приступил в начале января. Общественники обратились к калининградскому губернатору Антону Алиханову через Instagram. Глава региона пообещал разобраться в ситуации, снос временно приостановили и возобновили после разбирательств.

Во время Второй мировой войны в апреле 1945 года у стен лицея шли бои. После войны здание оберлицея имени Гете использовалось как жилой дом, в начале 2000-х годов его признали аварийным, в 2013 году всех жильцов расселили, строение пустовало и разрушалось. В частные руки администрация Калининграда продала его в 2014 году, объект получил статус выявленного объекта культурного наследия, однако собственник заказал встречную экспертизу, которая определила, что здание не является памятником, а значит, не заслуживает охранного статуса.