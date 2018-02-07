Минкультуры получило просьбу Собчак остановить снос лицея в Калининграде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ получило обращение кандидата в президенты Ксении Собчак, в котором она просит остановить снос оберлицея имени Гете в Калининграде, и рассмотрит его в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду.
"Письмо от Собчак на имя министра культуры РФ в ведомство поступило. Оно будет рассмотрено в установленном порядке", — сказали в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, к сносу трехэтажного здания из красного кирпича, которое находится в частной собственности, владелец приступил в начале января. Общественники обратились к калининградскому губернатору Антону Алиханову через Instagram. Глава региона пообещал разобраться в ситуации, снос временно приостановили и возобновили после разбирательств.
Во время Второй мировой войны в апреле 1945 года у стен лицея шли бои. После войны здание оберлицея имени Гете использовалось как жилой дом, в начале 2000-х годов его признали аварийным, в 2013 году всех жильцов расселили, строение пустовало и разрушалось. В частные руки администрация Калининграда продала его в 2014 году, объект получил статус выявленного объекта культурного наследия, однако собственник заказал встречную экспертизу, которая определила, что здание не является памятником, а значит, не заслуживает охранного статуса.