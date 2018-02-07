В Вологодской области отремонтируют 70 медицинских учреждений

ВОЛОГДА, 7 фев — РИА Новости, Виктория Смирнова. Семьдесят больниц и поликлиник капитально отремонтируют в Вологодской области в 2018 году за счет регионального бюджета, сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.
По его словам, в текущем году маммографы поступят в Тарногскую ЦРБ и Череповецкую поликлинику № 7. Рентгенодиагностический комплекс установят в Череповецкой горбольнице № 2. Флюорографы смонтируют в Вологодских поликлиниках № 2 и № 4, а также в Тотемской, Кирилловской и Чагодощенской ЦРБ. Новые аппараты УЗИ появятся в 11 медучреждениях, включая Верховажскую, Вологодскую и Сямженскую ЦРБ. Эндоскопическое оборудование будет направлено в Великоустюгскую, Вожегодскую, Сокольскую и Грязовецкую районные больницы.
"Все это позволит улучшить первичную диагностику онкологических заболеваний. Областной бюджет на ремонт и покупку нового оборудования выделит около 1 миллиарда рублей", — отметил Маклаков.