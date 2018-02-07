В Вологодской области отремонтируют 70 медицинских учреждений

ВОЛОГДА, 7 фев — РИА Новости, Виктория Смирнова. Семьдесят больниц и поликлиник капитально отремонтируют в Вологодской области в 2018 году за счет регионального бюджета, сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

"В конце прошлого года губернатор Олег Кувшинников при поддержке Законодательного собрания области принял решение значительно увеличить ассигнования на здравоохранение. Благодаря этому в 2018 году мы планируем провести масштабный ремонт 70 больниц и поликлиник и закупить современное медоборудование для 51 больницы. Мы будем действовать в рамках приоритетного проекта "Развитие регионального сосудистого центра. Профилактика онкологии". Большие средства на эти цели будут направлены в областные клинические больницы Вологды и Череповца", — отметил Маклаков.

По его словам, в текущем году маммографы поступят в Тарногскую ЦРБ и Череповецкую поликлинику № 7. Рентгенодиагностический комплекс установят в Череповецкой горбольнице № 2. Флюорографы смонтируют в Вологодских поликлиниках № 2 и № 4, а также в Тотемской, Кирилловской и Чагодощенской ЦРБ. Новые аппараты УЗИ появятся в 11 медучреждениях, включая Верховажскую, Вологодскую и Сямженскую ЦРБ. Эндоскопическое оборудование будет направлено в Великоустюгскую, Вожегодскую, Сокольскую и Грязовецкую районные больницы.

"Все это позволит улучшить первичную диагностику онкологических заболеваний. Областной бюджет на ремонт и покупку нового оборудования выделит около 1 миллиарда рублей", — отметил Маклаков.