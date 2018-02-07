Обмудсменам в регионах предложили дать право законодательной инициативы

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предлагает дать региональным омбудсменам право законодательной инициативы в своих субъектах, а также право обращаться в суд для защиты прав россиян.

Ранее на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что проект закона о деятельности омбудсменов в РФ готов и может быть представлен на оценку в Совет Федерации.

"Я абсолютно согласен с Татьяной Николаевной (Москальковой) в том, что нужен закон о статусе региональных уполномоченных. В этом законе я бы предусмотрел две вещи: что региональный уполномоченный имеет право точно так же, как и федеральный уполномоченный, обращаться в суд по вступившим в законную силу решениям судов — раз… Второй момент — это региональные уполномоченные имеют право законодательной инициативы в субъектах федерации", — сказал Федотов на заседании совета.