Глава СПЧ поддержал идею закона о профилактике семейного насилия

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов поддержал идею принять в РФ закон о профилактике семейного насилия.

"С темой домашнего насилия, декриминализации побоев, мы получили совсем не то, чего хотели, и исправить ситуацию можно только с помощью этого закона о профилактике домашнего насилия… Я надеюсь, что с вашей энергией можно будет добиться здесь результатов", — сказал Федотов на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, обращаясь к присутствующим правозащитникам.

Ранее на заседании экспертного совета московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что к ней в аппарат стало поступать огромное количество обращений по поводу насилия в семье, поэтому необходим закон о профилактике подобных ситуаций. Она отметила, что уже обращалась в Совет Федерации с вопросом о пересмотре поправок о декриминализации побоев в семье.