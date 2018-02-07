Кемеровский полицейский нашел хозяев заблудившейся коровы по ее фотографии

КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции в кузбасском городе Березовский совместно со спасателями помогли местной жительнице вернуть домой заблудившуюся корову Дусю с помощью ее фотографии, сообщает в среду региональный главк МВД.

Накануне в дежурную часть местной полиции поступило несколько сообщений от граждан о том, что по улицам поселка шахты "Березовская" бродит корова. Участковый обнаружил животное возле местного подразделения противопожарной службы и попросил ее работников присмотреть за ней.

"Полицейский сфотографировал корову и отправился искать хозяйку. По сообщениям, которые поступали в полицию, участковый определил улицу, откуда предположительно ушла корова. Он опросил сельчан, продемонстрировал им снимок и выяснил двор, где содержалось животное", — говорится в сообщении.

Хозяйки дома не оказалось, но скоро владелица животного пришла в подразделение противопожарной службы, о чем сообщили участковому.

"Местная жительница поблагодарила полицейских и сотрудников МЧС, при помощи которых ее кормилица Дуся вернулась домой", — добавили в ГУМВД.