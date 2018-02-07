Топилин рассказал о проблеме заниженной стоимости рабочей силы в России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России по-прежнему остается проблема заниженной стоимости рабочей силы и высокой дифференциации в разных отраслях экономики, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Когда мы ведем речь о повышении заработной платы, о стоимости труда, мне кажется, здесь еще нельзя сказать о том, что в РФ рабочая сила стоит столько, сколько она должна стоить", — сказал Топилин на социальном форуме "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития".

По его словам, в стране остается очень высокая дифференциация в заработных платах и доходах работников в различных секторах экономики и различных квалификациях.

"Если не будет у нас достойной оплаты труда, не будет расти и производительность труда", — подчеркнул министр.

По его мнению, работник должен стать в итоге ключевым ресурсом.