РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разобраться с обстоятельствами увольнения из Таганрогского металлургического техникума преподавателя Виктора Макаренко, написавшего жалобу премьер-министру РФ, говорится в сообщении регионального правительства.

"По поручению губернатора мы в ситуации внимательно разбираемся, обязательно лично пообщаюсь с коллективом. 5 февраля было инициировано обращение в трудовую инспекцию об оценке законности увольнения Виктора Макаренко", — цитирует пресс-служба замгубернатора области Игоря Гуськова.

В субботу министерство образования и науки Ростовской области опровергло информацию, что причиной увольнения Макаренко стало его письмо к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с жалобой на отсутствие индексации зарплаты, отправленное около двух недель назад. Сам Макаренко заявил, что официальной причиной увольнения стали дисциплинарные нарушения, он намерен оспаривать это в суде. Педагог связывает свое увольнение именно с фактами обращения педагогов в министерства и председателю правительства РФ. СПЧ попросил главу Минобрнауки РФ Ольгу Васильеву взять на личный контроль произошедшее и провести объективную проверку.

Минобрнауки РФ в свою очередь уже заявило, что ведомство получило детальную информацию из региона относительно произошедшего и внимательно следит за ситуацией. В министерстве также обратили внимание на то, что трудовой стаж и опыт педагога ставит под сомнение подобный вердикт организации.

Во вторник 6 февраля стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в ситуации с увольнением. Проверку трудового законодательства проводит и прокуратура Ростовской области.