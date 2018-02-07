МОЭСК направила в поселок Мосрентген 13 передвижных станций

МОСКВА, 7 фев- РИА Новости. МОЭСК направила 13 передвижных электростанций в поселок Мосрентген, в ТиНАО, где отключили электричество, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

"Сегодня в 10.25 поступило сообщение о прерывании электроснабжения нескольких домов в поселке Мосрентген ТиНАО. Сети, питающие эти дома, находятся на балансе энергоснабжающей организации "Оборонэнерго", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место оперативно выехали бригады МОЭСК для переключения энергоснабжения на собственные резервные схемы.

"Задействовано 13 передвижных электростанций. Часть домов уже запитана по резервной схеме МОЭСК. Показатели теплоносителя в системах отопления находятся в норме", — заключили в пресс-службе.