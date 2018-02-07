Власти Москвы готовы взять на работу финалистов конкурса "Лидеры России"

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности взять на работу и стажировку в столичное правительство победителей всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России".
"Мы готовы и финалистов, и победителей (конкурса) также в той или иной степени вовлекать в работу правительства – либо как консультантов, либо как генераторов идей, либо как людей, которые хотят постажироваться и в дальнейшем видят себя на работе в правительстве Москвы. Мы заинтересованы в них. Я сказал о том, что всем финалистам мы направим свои контакты для того, чтобы выстроить дальше взаимоотношения в той парадигме, которая более комфортна для этих людей, потому что они заняты, они работают", — сказал Собянин по окончании своего мастер-класса для участников финального этапа конкурса.
Он отметил, среди финалистов конкурса есть люди разных специальностей и направлений профессиональной деятельности, предложения и идеи которых могут сделать работу столичного правительства более эффективной.
Финал конкурса "Лидеры России" проходит в Сочи с 7 по 11 февраля. В ходе финального этапа мэр Москвы провел мастер-класс для участников конкурса на тему управления современным городом.
Финалисты получат гранты в размере 1 миллиона рублей на повышение квалификации и получение образования в любом российском учебном заведении. Победителей выберут из участников с наивысшими результатами по итогу всех этапов. Ими станут 100 человек. В течение года они смогут получать консультации представителей государственных органов власти, руководителей общественных организаций, топ-менеджеров крупных компаний в рамках участия в программе наставничества конкурса "Лидеры России".