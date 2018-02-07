Власти Москвы готовы взять на работу финалистов конкурса "Лидеры России"

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности взять на работу и стажировку в столичное правительство победителей всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России".

"Мы готовы и финалистов, и победителей (конкурса) также в той или иной степени вовлекать в работу правительства – либо как консультантов, либо как генераторов идей, либо как людей, которые хотят постажироваться и в дальнейшем видят себя на работе в правительстве Москвы. Мы заинтересованы в них. Я сказал о том, что всем финалистам мы направим свои контакты для того, чтобы выстроить дальше взаимоотношения в той парадигме, которая более комфортна для этих людей, потому что они заняты, они работают", — сказал Собянин по окончании своего мастер-класса для участников финального этапа конкурса.

Он отметил, среди финалистов конкурса есть люди разных специальностей и направлений профессиональной деятельности, предложения и идеи которых могут сделать работу столичного правительства более эффективной.

Финал конкурса "Лидеры России" проходит в Сочи с 7 по 11 февраля. В ходе финального этапа мэр Москвы провел мастер-класс для участников конкурса на тему управления современным городом.

Всероссийский конкурс "Лидеры России" реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента России. Конкурс проводится среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы. Участники в возрасте до 50 лет должны иметь опыт управления не менее пяти лет, участники в возрасте до 35 лет — два года.

Финалисты получат гранты в размере 1 миллиона рублей на повышение квалификации и получение образования в любом российском учебном заведении. Победителей выберут из участников с наивысшими результатами по итогу всех этапов. Ими станут 100 человек. В течение года они смогут получать консультации представителей государственных органов власти, руководителей общественных организаций, топ-менеджеров крупных компаний в рамках участия в программе наставничества конкурса "Лидеры России".