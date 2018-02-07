В МЧС рассказали о борьбе с последствиями снегопада в центральной России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Спасатели справляются с мощными снегопадами, обрушившимися на центральную часть России, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Сейчас у нас в центральной части мощные снегопады. В целом, органы управления и силы справляются с этой работой, но мобилизация соответствующих служб и структур — это тот резерв, который позволит нам также энергично взаимодействовать при других опасностях", — заявил Пучков в рамках Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год.

МЧС планирует наращивать потенциал сил реагирования за счет повышения мобильности всех спасательных служб и улучшения качества подготовки инфраструктуры.