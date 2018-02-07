Москалькова готова представить Совфеду законопроект об омбудсменах

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова представить на оценку в Совет Федерации законопроект о деятельности омбудсменов в России.
В июле прошлого года Москалькова сообщила, что "впервые в истории института уполномоченного по правам человека разработан комплексный федеральный закон о принципах организации и деятельности уполномоченных в субъектах федерации". Она также поблагодарила спикера Совфеда Валентину Матвиенко и сенаторов за помощь в разработке законопроекта.