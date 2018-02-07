Более 40 тысяч обращений поступило в аппарат Москальковой в 2017 году

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в 2017 году в ее ведомство поступило более 40 тысяч обращений.

"В 2017 году к уполномоченному поступило 41840 обращений, что приблизительно на том же уровне, как и в прошлом году. Это результат и признания общества, и веры в этот институт, и конструктивных взаимоотношений с органами государственной власти, с правоохранительными органами и правозащитниками, с которыми мы вместе объединяли усилия для иногда не просто защиты, а спасения людей", — сказала Москалькова в среду на заседании экспертного совета.

Ранее омбудсмен отмечала, что более двух третей обращений, поступающих в ее аппарат, не требуют вмешательства уполномоченного, и для решения проблемы достаточно разъяснить гражданам их собственные права.