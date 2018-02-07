МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ведомый командира звена штурмовиков Су-25СМ майора Романа Филипова, катапультировавшегося из подбитого в Сирии самолета и погибшего в бою, действовал героически и тоже достоин награды, заявил РИА Новости в среду экс-заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.
"Безусловно, он действовал героически, как и подобает летчику в таких случаях. Уверен, ведомый будет представлен к награде за то, что прикрывал командира до тех пор, пока мог", — сказал Антошкин.
По словам генерала, в ходе своей военной карьеры он неоднократно сталкивался с подобными ситуациями, когда при схожем развитии событии ведомому удавалось спасти командира.
За героизм, мужество и отвагу майору Роману Филипову присвоено звание Героя России посмертно. По данным Минобороны России, 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" Су-25СМ Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Приземлившись после катапультирования, летчик до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков, и подорвал себя гранатой.
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