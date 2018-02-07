Голодец отметила высокий спрос у россиян на оплату детсадов из маткапитала

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. С 1 января за оплатой услуг детских садов за счет материнского капитала обратилось примерно столько же российских семей, сколько за пособием на рождение второго ребенка, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

С 1 января 2017 года в РФ расширились сроки для обращения семей за средствами на оплату образовательных услуг из материнского капитала, семьи получили возможность тратить их на ясли до достижения ребенком трех лет.

"Мы констатировали, что с 1 января за содействием в оплате обучения (то есть можно платить за детский садик за счет материнского капитала) у нас обратилось примерно столько же людей, сколько обратились за пособием на рождение второго ребенка из материнского капитала. Это говорит о том, что сегодня тема выхода на работу крайне востребована молодыми семьями и, прежде всего, мамочками", — заявила Голодец на форуме "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития".