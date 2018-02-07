Московские власти рассказали об уборке снега в городе

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. Архивное фото

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Почти 16,5 тысяч единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, а также порядка 69 тысяч рабочих участвуют в ликвидации последствий аномального снегопада в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За этот период выпало порядка 47 сантиметров снега.

"Почти 16,5 тысяч единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, а также порядка 69 тысяч рабочих участвуют в ликвидации последствий аномального снегопада в Москве. Только за последние сутки вывезено более 1,2 миллиона кубометров снега. В этих работах было задействовано более 8,6 тысячи самосвалов", – сообщили в пресс-службе.

"Из 69 тысяч рабочих, занятых в уборке города, почти 14 тысяч очищают от снега и наледи крыши зданий и сооружений", – пояснили в комплексе городского хозяйства.

В пресс-службе сообщили, что работы по приведению Москвы в порядок после трехдневного снегопада продолжаются в круглосуточном режиме.