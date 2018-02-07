МЧС упростило получение удостоверений на управление маломерными судами

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. МЧС России упростило процедуру получения удостоверений на управление маломерными судами, сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

"Сегодня практически нет проблем по регистрации маломерного флота. Мы отменили никому не нужные технические освидетельствования и упростили процедуру получения удостоверений на управление маломерными судами", — заявил Пучков в рамках Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год.ъ

В середине прошлого года ведомство сообщало об упрощении регистрации маломерных судов, что теперь можно сделать в любом регионе РФ независимо от их местонахождения.