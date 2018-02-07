Тигрица Золушка в приморском заповеднике во второй раз стала мамой

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Спасенная в Приморье тигрица Золушка, которая сейчас обитает в заповеднике "Бастак" в ЕАО, во второй раз стала мамой и уже гуляет с подросшим тигренком, сообщает заповедник.

В феврале 2012 года в тайге на юго-западе Приморского края охотники нашли маленькую тигрицу, ей было около шести месяцев, и она погибала от истощения и обморожения. Ее отловили и после карантина и лечения поместили в Центр реабилитации, где провели специальный курс восстановления. Тигрицу назвали Золушкой. В начале 2013 года ее выпустили в заповедник "Бастак", где уже обитал одинокий самец Заветный, с которым тигрица, предположительно, создала пару. В 2015 году Золушка принесла первое потомство, тигрят назвали Принц и Восток.

"Известная многим тигрица Золушка стала мамой во второй раз! На видеоролике, снятом фотоловушкой, следом за тигрицей прошел уже подросший тигренок. Видео снято в пойме реки Трек, на граничащей с заповедником "Бастак" территории", — говорится в сообщении.