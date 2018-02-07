В ЦФО почти тысяча населенных пунктов оставалась без света после снегопада

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Около тысячи населенных пунктов в 10 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов оставались без энергоснабжения после сильнейшего снегопада, в настоящее время подача электроэнергии восстановлена в полном объеме, сообщает в среду МЧС России.
"В 10 субъектах РФ произошли нарушения энергоснабжения в 90 муниципальных образованиях, 998 населенных пунктах, более 58 тысячах 970 жилых домах, 226 социально значимых объектах", — говорится в релизе.
По данным МЧС РФ, в аэропортах Московского авиационного узла, Башкирии, Татарстана и Чувашии были отменены 25 и задержаны 118 авиарейсов. На территории Татарстана вводились ограничения для движения пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей.
"По состоянию на 06.00 7 февраля, жизнедеятельность населения не нарушена, железнодорожное и автомобильное сообщение осуществляется без ограничений, задержанных и отмененных авиарейсов нет", — отмечается в документе.
В пострадавших от стихии регионах продолжают дежурить 234 совместные оперативные группы и экипажи ГИБДД, более 40 тягачей дорожных служб. Кроме того, развернуты 16 мобильных и более 1,9 тысячи стационарных пунктов обогрева и питания.
По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", в среду циклон продолжит ослабевать, опасные явления прекратятся.