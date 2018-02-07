В ЦФО почти тысяча населенных пунктов оставалась без света после снегопада

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Около тысячи населенных пунктов в 10 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов оставались без энергоснабжения после сильнейшего снегопада, в настоящее время подача электроэнергии восстановлена в полном объеме, сообщает в среду МЧС России.

"В 10 субъектах РФ произошли нарушения энергоснабжения в 90 муниципальных образованиях, 998 населенных пунктах, более 58 тысячах 970 жилых домах, 226 социально значимых объектах", — говорится в релизе.

По данным МЧС РФ, в аэропортах Московского авиационного узла, Башкирии, Татарстана и Чувашии были отменены 25 и задержаны 118 авиарейсов. На территории Татарстана вводились ограничения для движения пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей.

"По состоянию на 06.00 7 февраля, жизнедеятельность населения не нарушена, железнодорожное и автомобильное сообщение осуществляется без ограничений, задержанных и отмененных авиарейсов нет", — отмечается в документе.

В пострадавших от стихии регионах продолжают дежурить 234 совместные оперативные группы и экипажи ГИБДД, более 40 тягачей дорожных служб. Кроме того, развернуты 16 мобильных и более 1,9 тысячи стационарных пунктов обогрева и питания.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", в среду циклон продолжит ослабевать, опасные явления прекратятся.