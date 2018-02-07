ХАРБИН, 7 фев — РИА Новости. Точные сроки начала строительства первой пограничной пассажирской канатной дороги через реку Амур между Китаем и Россией пока назвать сложно в связи с тем, что проект частный, и инвесторы еще не составили точный график, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко.
"Проект канатной дороги — это частный проект с участием российского и китайского инвесторов, поэтому мы не имеем никакой возможности и права вмешиваться в хозяйственную деятельность этих организаций. Но то, что сегодня происходит, нас не совсем устраивает, поэтому во время этого визита (в Харбин) губернатор Амурской области и глава провинции Хэйлунцзян должны выработать совместную консолидированную позицию по отношению к инвесторам, по составлению ими графика, по контролю за выполнением этого графика", — сообщила Дедюшко после участия в заседании межрегионального совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
По ее словам, "инвестор с российской стороны определен, однако вопрос остается открытым". Она также сообщила, что "документы, дающие право строить канатную дорогу, были подписаны еще в 2015 году, но пока каких-то убедительных движений нет".
Канатная дорога должна соединить китайский город Хэйхэ в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян и российский Благовещенск. Целями проекта, стоимость которого, по предварительным подсчетам, оценивается в 799 миллионов юаней (120 миллионов долларов), станут привлечение туристов, а также улучшение инфраструктуры для пересечения границы двух стран.
По реке Амур проходит российско-китайская государственная граница, а между городами Благовещенск и Хэйхэ действует безвизовый режим. В настоящий момент между двумя городами действует достаточно активное транспортное сообщение, летом между ними курсируют пассажирские теплоходы. Осенью и весной, когда идет ледоход, теплоходы сменяют суда на воздушной подушке.
С 24 декабря 2016 года началось строительство моста Благовещенск-Хэйхэ. Ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода протяженностью 19,9 километра должен состояться в декабре 2019 года. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километра будут проходить по территории Китая.