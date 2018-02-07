ХАРБИН, 7 фев — РИА Новости. Точные сроки начала строительства первой пограничной пассажирской канатной дороги через реку Амур между Китаем и Россией пока назвать сложно в связи с тем, что проект частный, и инвесторы еще не составили точный график, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя правительства Амурской области Марина Дедюшко.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на китайского инвестора проекта сообщало, что строительство должно начаться весной 2018 года.

"Проект канатной дороги — это частный проект с участием российского и китайского инвесторов, поэтому мы не имеем никакой возможности и права вмешиваться в хозяйственную деятельность этих организаций. Но то, что сегодня происходит, нас не совсем устраивает, поэтому во время этого визита (в Харбин) губернатор Амурской области и глава провинции Хэйлунцзян должны выработать совместную консолидированную позицию по отношению к инвесторам, по составлению ими графика, по контролю за выполнением этого графика", — сообщила Дедюшко после участия в заседании межрегионального совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

По ее словам, "инвестор с российской стороны определен, однако вопрос остается открытым". Она также сообщила, что "документы, дающие право строить канатную дорогу, были подписаны еще в 2015 году, но пока каких-то убедительных движений нет".

Канатная дорога должна соединить китайский город Хэйхэ в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян и российский Благовещенск. Целями проекта, стоимость которого, по предварительным подсчетам, оценивается в 799 миллионов юаней (120 миллионов долларов), станут привлечение туристов, а также улучшение инфраструктуры для пересечения границы двух стран.

По реке Амур проходит российско-китайская государственная граница, а между городами Благовещенск и Хэйхэ действует безвизовый режим. В настоящий момент между двумя городами действует достаточно активное транспортное сообщение, летом между ними курсируют пассажирские теплоходы. Осенью и весной, когда идет ледоход, теплоходы сменяют суда на воздушной подушке.

С 24 декабря 2016 года началось строительство моста Благовещенск-Хэйхэ. Ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода протяженностью 19,9 километра должен состояться в декабре 2019 года. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километра будут проходить по территории Китая.