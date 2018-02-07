Томские власти не планировали выселять музей "Следственная тюрьма НКВД"

НОВОСИБИРСК, 7 фев — РИА Новости. Выселение мемориального музея "Следственная тюрьма НКВД" из исторического здания в центре Томска, об угрозе которого сообщил во вторник президентский Совет по правам человека (СПЧ), не планируется, сообщили РИА Новости в среду в обладминистрации.

СПЧ попросил главу Томской области Сергея Жвачкина обратить внимание на ситуацию с возможной угрозой выселения музея "Следственная тюрьма НКВД" из исторического здания в Томске. В письме, направленном главе региона председателем Совета Михаилом Федотовым отмечается, что музей представляет историческую ценность не только для Томской области, но для страны в целом.

"Никаких планов по выселению мемориального музея из исторического здания в центре Томска нет. Областная власть безусловно контролирует ситуацию и находит понимание у собственника арендуемых помещений", — говорится в предоставленном РИА Новости комментарии пресс-службы администрации Томской области

В обладминистрации отметили, что музей "Следственная тюрьма НКВД" носит государственный статус, являясь филиалом Томского областного краеведческого музея. Учреждение успешно реализует выставочные и просветительские проекты, 1 февраля здесь развернута новая экспозиция "Революция в фокусе. Февраль 1917 года", а также готовы планы других мероприятий.

Томский мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД" расположен в подвальном помещении здания в центре Томска, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. Территория, прилегающая к зданию, служила внутренним двором тюрьмы, где в настоящее время расположен Сквер Памяти. Несколько лет назад музей уже был под угрозой выселения, однако владелец исторического здания согласился продлить безвозмездную аренду.

Постоянная экспозиция музея включает реконструированный тюремный коридор и камеру для подследственных заключенных, интерьер кабинета следователя. Среди экспонатов — копии и подлинные документы следственных дел, фотоальбомы, вышивки, картины, рисунки, игральные карты, поделки из дерева и камня, изготовленные в лагерях и ссылках.