На улицах Москвы к 23 февраля появятся поздравительные плакаты и открытки

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Около 500 поздравительных плакатов и открыток появятся на медиафасадах, остановках транспорта, городских киосках и билбордах Москвы к 23 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Также москвичи смогут бесплатно посмотреть кино о защитниках отечества. Показы проходят в кинотеатрах сети "Москино" со 2 по 23 февраля, всего запланировано 24 киносеанса. Вход на все показы свободный по предварительной регистрации на сайте городской сети. Фильмы можно будет посмотреть в девяти кинотеатрах — "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Салюте", "Сатурне", "Спутнике" и "Туле".
Отмечается, что перед празднованием 23 февраля столичные магазины проверят на наличие контрафактного спиртного. Рейды стартовали 7 февраля и продлятся вплоть до самого праздника.
В России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. До 1946 года он назывался Днем Красной Армии и Военно-Морского Флота, а до 1993 года — Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 2002-го по решению Госдумы считается официальным выходным днем.