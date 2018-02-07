На улицах Москвы к 23 февраля появятся поздравительные плакаты и открытки

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Около 500 поздравительных плакатов и открыток появятся на медиафасадах, остановках транспорта, городских киосках и билбордах Москвы к 23 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Поздравление с 23 февраля будет транслироваться на трех столичных медиафасадах….Также поздравления появятся на 50 цифровых билбордах, свыше 200 праздничных плакатов размером шесть на три метра развесят вдоль столичных дорог. Еще более 200 плакатов разместят на остановках общественного транспорта и городских киосках. Город начнут украшать 15 февраля", — говорится на сайте.

Также москвичи смогут бесплатно посмотреть кино о защитниках отечества. Показы проходят в кинотеатрах сети "Москино" со 2 по 23 февраля, всего запланировано 24 киносеанса. Вход на все показы свободный по предварительной регистрации на сайте городской сети. Фильмы можно будет посмотреть в девяти кинотеатрах — "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Салюте", "Сатурне", "Спутнике" и "Туле".

Отмечается, что перед празднованием 23 февраля столичные магазины проверят на наличие контрафактного спиртного. Рейды стартовали 7 февраля и продлятся вплоть до самого праздника.

В России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. До 1946 года он назывался Днем Красной Армии и Военно-Морского Флота, а до 1993 года — Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 2002-го по решению Госдумы считается официальным выходным днем.