Эксперт усомнился в эффективности наказания за спекуляцию билетами ЧМ-2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, может не сработать должным образом на практике, считает руководитель маркетинговой группы "Алехин и партнеры", юрист Роман Алехин.

Президент РФ Владимир Путин во вторник одобрил закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Устанавливается административная ответственность за незаконную продажу билетов на матчи или документов, дающих право на их получение, без заключения договора с ФИФА или уполномоченными организациями или за изменение стоимости билетов при продаже.

По мнению Алехина, введение таких норм перед чемпионатом мира-2018 "имеет все основания, так как подобные мероприятия всегда вызывают высокую активность перекупщиков". "Специальные нормы позволят привлекать к ответственности именно за незаконную продажу билетов, причем размеры штрафов достаточно велики для того, чтобы значительно сократить подобные проявления", — считает Алехин.

Но, по словам эксперта, стоит учитывать, что многое будет зависеть от того, насколько эффективно нормы будут применяться. "Существует вероятность, что нормы будут носить декларативный характер, не меняя ничего на практике", — считает Алехин. По его мнению, эффективность нововведения станет ясна после чемпионата, "когда можно будет судить о статистике выявления случаев незаконной продажи билетов".

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Генподрядчики строительства и реконструкции стадионов, которые примут матчи ЧМ-2018, были определены правительством в марте 2014 года.