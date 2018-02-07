Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за ухудшения погоды

НАЛЬЧИК, 7 фев — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога вечером во вторник из-за ухудшения погоды закрыли для проезда большегрузного транспорта, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси и нередко закрывается для движения из-за непогоды.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии с 22.05 мск 6 февраля до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке от Владикавказа до Ларса в направлении на выезд из Российской Федерации", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям большегрузов воздержаться от поездок в данном направлении.