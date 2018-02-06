Александр Олешко спел на молдавском языке с участником проекта "Ты супер!"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Александр Олешко, ведущий международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ, приехал на съемочную площадку нового сезона международного вокального конкурса "Ты супер!", чтобы поддержать своего земляка 18-летнего уроженца Молдавии Максима Гнатюка.

Молодой человек стал участником первого отборочного тура "Ты супер!", который выйдет в эфир НТВ 10 февраля в 20.00. Для первого выступления конкурсант выбрал лирическую песню на итальянском языке. Максим поразил зал выдающимся голосом, поэтому как опытный артист Александр Олешко преподнес конкурсанту подарок — шарф. "Это подарок от меня, как от мальчика из солнечной Молдавии, который тоже мечтал когда-то о большой сцене", — сказал Александр Олешко.

За кулисами Олешко встретился с остальными участниками отборочного тура. Телеведущий пожелал удачи всем участникам проекта: "Вы добрались до такой площадки! Пришли сюда не просто так — работали, трудились, а таланту надо добавить трудолюбия, тогда всё будет хорошо!"

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков мира и подарил детям шанс исполнить заветные мечты.