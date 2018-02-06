МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Госдуме работают над законопроектом о паспорте атлета, заявил во вторник глава комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, слова которого приводит его пресс-служба.

"Терапевтические исключения в спорте – это инструмент, которым мы пока мало пользуемся. Его применяют многие атлеты из США, Норвегии и Канады. Возможно, для этого нам нужно будет ввести паспорт атлета. В настоящее время Комитетом Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ведется предварительная работа над этим законопроектом", — сказал парламентарий.

Он также перечислил, какие виды данных будут заноситься в этот документ.

"Каждый спортсмен в России с детского возраста будет получать паспорт, в который будут заноситься все его достижения, медкарта, все виды терапии, лекарств и БАДов, которые получает атлет", — отметил Дегтярёв.