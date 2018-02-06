Участники первого конкурса "Ты супер!" рассказали о жизни после проекта

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Перед стартом второго вокального конкурса "Ты супер!" участники первого сезона проекта рассказали Sputnik о том, какую роль он сыграл в их судьбе.

Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik организовали первый вокальный конкурс "Ты супер!", чтобы дать шанс детям из России, стран ближнего зарубежья и Балтии, оставшимся без попечения родителей, выйти на большую сцену и раскрыть свой талант.

"Ты супер!" открыл перед детьми новые возможности. Победительница шоу и самая известная участница конкурса из ближнего зарубежья Валерия Адлейба по-настоящему прославилась на родине.

В шесть лет в семье девочки случилась трагедия — сгорел дом, в котором она жила, в пожаре погиб ее дедушка. Родители отдали Леру в детдом. Но после триумфального финала "Ты супер!" в Государственном Кремлевском дворце все изменилось.

Девочке подарили трехкомнатную квартиру в центре Сухума, родители забрали ее из интерната и все вместе перебрались в столицу республики, где она получила возможность профессионально заниматься вокалом. Лера по-прежнему мечтает стать певицей. Идти к цели ей помогает стипендия от Международного агентства и радио Sputnik, которую до 18-летия получают абсолютно все участники из стран ближнего зарубежья и Балтии.

Сабина Манвелян из Армении тоже смогла осуществить свою мечту — она стала ведущей музыкальной программы на радио Sputnik Армения, созданной специально для нее. Сабина представляет слушателям самые известные хиты в истории музыки, делится историей их создания и интересными фактами.

Ее соотечественница Ангелина Папикян не дошла до финала конкурса, но получила приглашение выступить в заключительном концерте на сцене Государственного Кремлевского дворца. "Когда я узнала, что буду петь с Зарой, это стало шоком. Рядом с нею я чувствовала себя очень маленьким человеком. Это выступление принесло мне известность", — говорит Ангелина. Теперь она усердно занимается вокалом, чтобы однажды стать профессиональной певицей.

Рому Корнеева, 11-летнего воспитанника детского дома из Алма-Аты, за дружелюбие и открытость другие участники конкурса и члены жюри прозвали "мистер Улыбка". Он выбыл после второго тура, но понял, что желание выйти однажды на большую сцену нужно постоянно подкреплять занятиями.

© Sputnik / Серикджан Ковланбаев Участник конкурса "Ты супер!" Рома Корнеев из Казахстана © Sputnik / Серикджан Ковланбаев Участник конкурса "Ты супер!" Рома Корнеев из Казахстана

Две девушки из Азербайджана — Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова — после проекта приняли решение связать свою жизнь с большой сценой. Во время шоу Хошгедем поддерживал певец и композитор Эмин Агаларов, а Парвана стала специальным гостем финала и спела на сцене Государственного Кремлевского дворца вместе с Поладом Бюльбюль-оглы, послом Азербайджана в России, известным певцом и композитором. Позже Парвана стала официальным голосом Sputnik Азербайджан, открывающим выпуск новостей агентства на радио.

© Sputnik / Murad Orujov Участница конкурса "Ты супер!" Парвана Алджанова из Азербайджана © Sputnik / Murad Orujov Участница конкурса "Ты супер!" Парвана Алджанова из Азербайджана

Игорь Лесков из Эстонии рассказал, что доволен участием в проекте: он побывал в Москве, выступил на телевидении перед огромной аудиторией, и спел в финале на сцене Кремлевского дворца с легендарной Анне Вески. Вернувшись из российской столицы, Игорь получил диплом строителя и пошел учиться на повара. Однако мечту стать певцом не оставил — продолжает репетировать и выступать в концертах.

Нана Вардзелашвили из Грузии благодаря конкурсу впервые после смерти матери снова поверила в свои силы. "Дни, проведенные в Москве, были самыми счастливыми и радостными. После возвращения моя жизнь как будто началась заново, сегодня я более счастлива и уверенна в себе. Многие узнают меня, хвалят, подбадривают, говорят теплые и приятные слова. У меня появилась надежда, что все наладится, все будет в порядке", — говорит Нана. Сегодня она продолжает брать уроки по вокалу, изучает языки, в том числе русский, снова мечтает побывать в Москве и выйти на большую сцену.

Арина Габараева, школьница из Южной Осетии, мечтает поступить на актерский факультет. "Когда играю в спектаклях, словно растворяюсь в роли, несмотря на то, что за моей игрой наблюдает столько людей. Обязательно пойду учиться в музыкальное училище и, наверное, поступлю еще на факультет журналистики", — рассказывает она о своих планах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участница конкурса "Ты супер!" Арина Габараева из Южной Осетии © Sputnik / Томас Тхайцук Участница конкурса "Ты супер!" Арина Габараева из Южной Осетии

Две конкурсантки из Молдавии — 16-летняя Кристина Коваленко и восьмилетняя Анна Ерхан, по-прежнему хотят стать известными певицами и для этого усердно занимаются.

Дарья Чернова из Белоруссии училась на экономиста в университете, но понимала, что выбрала эту специальность случайно. На конкурсе Даша вошла в десятку сильнейших участников. Сейчас девушка мечтает открыть специальную творческую школу для детей-сирот, в которой будут учить вокалу и журналистике. Выбор второго направления не случаен, — по окончании конкурса Даша устроилась на работу корреспондентом в редакцию Sputnik Беларусь.

А ее соотечественница Настя Кравченя благодаря участию в "Ты супер!" твердо решила стать актрисой и сейчас активно готовится к вступительным экзаменам в театральное училище.

© Sputnik / Виктор Толочко Участницы конкурса "Ты супер!" Анастасия Кравченя (слева) и Даша Чернова из Белоруссии © Sputnik / Виктор Толочко Участницы конкурса "Ты супер!" Анастасия Кравченя (слева) и Даша Чернова из Белоруссии

Сбылась и мечта Урмата Мырсаканова из Бишкека — из детдома его забрали старшие братья, он снова стал жить в семье. И хотя голос у подростка начал ломаться, и петь он пока не может, Урмат счастлив, что теперь живет с родными и может спокойно учиться.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков мира и подарил детям шанс исполнить заветные мечты.