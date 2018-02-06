Орлов: нужно создать на Севере дополнительные мотивационные механизмы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Необходимо создать на Севере дополнительные мотивационные механизмы для развития бизнеса, стимулирования жизни, в том числе компенсации на приобретения жилья, восстановления здоровья, сообщил РИА Новости губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Во вторник в СФ РФ состоялось обсуждение закона о повышении размера МРОТ и о приведение его в соответствии с размером прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Участники совещания обсудили вопросы о совершенствовании нормативных правовых актов в части оплаты труда, о проблемах, возникающих в регионах в связи с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработанной плате. В частности, Орлов выступая на совещании, обозначил, что в настоящее время не учтены особенности северных территорий, а это необходимо сделать, чтобы у людей была высокая мотивационная составляющая жить на Севере.

"Есть тактическое решение вопроса, о котором сегодня говорит Минфин и мы должны найти необходимые средства, чтобы выполнить эти решения в этом году, связанные с повышением МРОТ, и создать базу на следующий год. Но есть и стратегические решения, которые решают задачу нефинансового обеспечения этих тактических решений, нужно создать условия для стимулирования жизни на Севере, развития бизнеса и при этом решать такие глобальные задачи, как демографическая ситуация на Севере, инвестиционная деятельность и так далее", — сказал Орлов РИА Новости.

Как он акцентировал, сегодня необходимо, чтобы парламентарии вернулись к системе стимулирования поддержки жизни на Севере, потому что механизмы 30-40-х годов, в условиях рыночной экономики работают очень плохо и серьезно снижают конкурентоспособность северных территорий.

"Сегодня жить и заниматься предпринимательством на Севере с учетом тех социальных нагрузок, которые возлагаются на предпринимателя — невыгодно, и это требует решений, иначе будет красивая северная пустыня. Нужно изменить законодательную базу… и должен быть достигнут консенсус между регионами, законодательством, правительством и предпринимательским сообществом о том, какие должны быть приняты законы, которые сформулируют поддержку человека и конкурентоспособность бизнеса. Например, компенсация на обучение тех, кто работает на Севере, компенсация расходов на приобретение жилья, особая ставка по ипотеке, компенсацию расходов на восстановление здоровья, конечно все это нужно обсудить и просчитать", — сказал Орлов.

По его мнению, эти задачи можно выполнить в достаточно короткие сроки — за год или полтора, и выработать системные законодательные решения, касающиеся отличительных особенностей крайнего Севера.

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