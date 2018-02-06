Пострадавшего при резне в Перми школьника выписали из московской больницы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ребенка, получившего травмы глаза во время инцидента с поножовщиной в пермской школе, выписали, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

"Сашу выписали вчера, в понедельник. Предотвращено осложнение на здоровый глаз", — отметил собеседник агентства. Как уточнили в институте, глаз полностью собран и воссоздан. Сохранено анатомическое строение, глаз в удовлетворительном состоянии.

"Сейчас есть световое ощущение. Даны рекомендации и дальнейший план лечения для Саши и коллег из Перми… будем наблюдать дальше, корректировать и лечить при необходимости", — добавили в НИИ.

В пермской школе 15 января произошла поножовщина, в которой пострадали учительница и ученики младших классов — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц".