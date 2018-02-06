Глава ВАК прокомментировал предложение о бессрочном лишении ученых степеней

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бессрочный порядок лишения ученых степеней возможен только за текстуальный плагиат, иначе этот процесс может превратиться в охоту на ведьм, считает глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ Владимир Филиппов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что председатель совета по науке при Минобрнауки, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев предложил лишать ученых степеней бессрочно при нарушении авторских прав.

"В целом я против бессрочного срока, особенно с учетом нашей страны и ее специфики. У нас просто тогда многие диссертации по марксизму и ленинизму полетят. Все историки защищали главу по Ленину и Марксу. И там были такие абзацы, про которые можно говорить "это ненаучно". И тогда начнется в массовом порядке охота за ведьмами. Это называется охота за ведьмами. Это касалось и педагогики, и социологии. По десяткам наук начнется охота за ведьмами", — сказал Филиппов на встрече с журналистами.

Он отметил, что в гуманитарных науках очень сложно определить, где же все-таки истина. Кроме того, диссертации, защищавшиеся несколько десятилетий назад, сегодня уже можно назвать ненаучными. Он добавил, что под удар могут попасть до 90% преподавателей в вузах, которые защищали свои научные труды еще в советское время.

"Возможно (бессрочно лишать) за чисто текстуальный плагиат, который можно иметь без срока давности, но не в широком понимании того, как мы называем "неправомерное заимствование". В широком смысле этого нельзя допускать, иначе это будет охота за ведьмами", — подчеркнул глава ВАК.