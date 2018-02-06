В СФ изучат практику применения закона о декриминализации побоев в семье

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству тщательно изучит практику применения закона о декриминализации побоев в семье; доводы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина будут тщательно рассмотрены, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.

Ранее во вторник Бастрыкин предложил вернуться к вопросу о декриминализация побоев в семье; по его словам, исключение из Уголовного кодекса наказания за домашнее насилие привело к росту преступности против детей в приемных семьях.

"Наш комитет запросит в Верховном суде и внимательно изучит практику применения данного закона. Доводы председателя СК будут внимательно рассмотрены", — сказал Клишас.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатом и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того, как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семей и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". При этом ответственность за нанесение побоев без вреда для здоровья постороннему человеку была не такой серьезной, отмечала сенатор.