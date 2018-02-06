У подмосковного полигона "Кучино" установят систему мониторинга воздуха

БАЛАШИХА, 6 фев — РИА Новости. Вокруг полигона "Кучино" будет создана отдельная система мониторинга чистоты воздуха, сказал журналистам первый замминистра экологии Подмосковья Павел Кириллов.

"Мы приняли решение смонтировать вокруг полигона "Кучино" систему мониторинга. До начала марта будет проведена наладка и ввод в эксплуатацию, которая также позволит в режиме реального времени… четко понимать по степени загрязнения атмосферного воздуха", — сказал Кириллов.

Замминистра отметил, что вокруг полигона будут установлены датчики, которые будут делать забор воздуха и проводить анализ на наличие загрязняющих веществ.

"Я думаю, правильно было бы вывести эти данные на сайт администрации городского округа Балашиха, где каждый желающий сможет контролировать в режиме реального времени",- добавил Кириллов.

В ходе "Прямой линии" 15 июня 2017 года к президенту России Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Во исполнение поручения президента власти Московской области решили незамедлительно закрыть "Кучино". Губернатор поручил выделить средства на его рекультивацию в 2018–2019 годах.

В начале декабря прошлого года жители столицы вновь стали жаловаться на неприятные запахи. В министерстве экологии и природопользования Московской области отрицали причастность полигона к распространению этих запахов. Эксперты ссылались на данные Росгидромета. По ним, 6 декабря направление ветра в районе полигона было "от Москвы" — юго-западное, 7 и 8 декабря — южное, 9 декабря — юго-западное, 12-14 декабря ветер был северо-западный, от полигона "Кучино". Однако с учетом расстояния запахи не могли ощущаться в центре и на севере столицы.

Позже ход работ на полигоне "Кучино" лично проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Осмотрев систему откачки свалочного газа и высокотемпературный факел, глава региона провел совещание, на котором представители минэкологии Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета и других ведомств еще раз обсудили причины неприятных запахов на юго-востоке столицы, а также в Балашихе, Реутове и Люберцах.