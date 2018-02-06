Бойцы Росгвардии нашли в Москве двух потерявшихся девочек

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Москве сотрудники Росгвардии вернули родителям двух потерявшихся несовершеннолетних девочек, одну из которых искали уже пять дней, сообщили РИА Новости в департаменте взаимодействия со средствами массовой информации Росгвардии.

"О пропаже 14-летней девочки из Московской области стало известно 1 февраля. Информация о разыскиваемом ребенке сразу же была доведена до всех экстренных служб.

Через пять дней посетители торгового центра, расположенного по 7-ой Кожуховской улице Москвы, обратили внимание на девочку, которая поздним вечером ходила по павильонам без присмотра родителей", — рассказали в департаменте.

По информации ведомства, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии побеседовали с ребенком и выяснили, что все эти дни разыскивали именно эту девочку.

"При этом другой экипаж вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обнаружил вторую потерявшуюся девочку на Волочаевской улице. Поздней ночью она была одна на улице без сопровождения взрослых. Оба ребенка доставлены в территориальные отделы полиции, где были переданы родителям", — добавили в ведомстве.