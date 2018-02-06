МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Порядка 500 сотрудников Минобороны России заняты поиском информации и увековечиванием памяти о погибших и пропавших без вести в ходе Великой Отечественной войны, сообщил журналистам экс-начальник военно-мемориального центра Вооруженных сил РФ Александр Кирилин.

"Около 500 человек на штатной основе в Минобороны так или иначе заняты этой работой", — сказал он на мероприятии, посвященном онлайн-порталу по восстановлению судеб участников ВОВ "Память народа".

По словам Кирилина, до 2005 года (когда было принято решение о создании цифровой базы) ежегодно от родственников погибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны советских солдат поступало от 70 до 120 тысяч запросов, возможности ответить на которые не было.

Сейчас на портале "Память народа" выложено 425 тысяч документов армий и фронтов о 216 боевых операциях. С его помощью можно находить информацию об участниках войны, судьба которых была до последнего времени неизвестна.